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Гибель детей на пожарах на особом контроле Генпрокуратуры
С начала 2022 года в Беларуси возгорания унесли жизни восьми несовершеннолетних. Это вдвое больше, чем в 2021-м.
Одна из трагедий произошла в Жлобине. Из-за детской шалости с огнем случилось возгорание в квартире. Мать смогла спасти троих, но из-за сильного задымления не удалось найти 9-летнего мальчика. От полученных повреждений он скончался в больнице.
Виктория Финевич, начальник отдела Генеральной прокуратуры Беларуси:
Проведенные органами прокуратуры проверки показали, что основными причинами гибели несовершеннолетних стали неосторожное обращение с огнем и оставление их без присмотра. Например, в одной из столичных квартир в результате короткого замыкания произошло возгорание. Зарядное устройство было оставлено подключенным к электрической сети. В этот момент дома одна находилась шестилетняя девочка. Ребенок не смог самостоятельно потушить огонь, выйти из квартиры до приезда сотрудников МЧС. Отравление продуктами горения оказалось несовместимым с жизнью.В преддверии осенних каникул Генеральная прокуратура обращает внимание взрослых на необходимость быть более внимательными и бдительными в отношении своих детей - не оставлять их без присмотра.
Фото: pixabay.com
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