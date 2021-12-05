Гибридная война и милитаризация региона - Наталья Бреус о том, что на самом деле происходит вокруг Беларуси

Начнем с известной фразы "Хочешь мира - готовься к войне!" Не мы придумали - с древнеримских времен история только подтверждает истинность этих слов. В наши дни говорят: "Быть готовыми адекватно ответить на любую угрозу!" Смысл тот же!

Такую формулировку услышали наши военные и силовики в начале недели от Александра Лукашенко, Президента и главнокомандующего. Ситуацию, которая складывается вокруг Беларуси, никто не драматизирует, наоборот, реально оценивают и поведение соседей, и геополитические процессы.

Активность НАТО растет, продолжается откровенная милитаризация региона. Уж слишком много воинственной риторики было на этой неделе. Почему, что происходит и чего ждать? Спросим обозревателя Наталью Бреус.

Да, прозвучало много жестких заявлений. Мол, что-то уж слишком Лукашенко обостряет - заговорили в экспертном и медиасообществе. Но, простите, натовские танки подтягивают к нашей границе, а мы должны "молчать в тряпочку"?

Так что это не мы такие - время такое. Ну это так, эмоции.

Не меньше эмоций вызвало и вот это фото. Глава британской дипломатии - на минуточку - на танке! Лиз Трасс в ходе своего визита в Эстонию решила прокатиться. Эпатаж, амбиции или сигналы?

Было бы забавно, если бы не было так грустно. Российские коллеги задумались: "А что, если бы нечто подобное сделал Лавров?". А вы вот попробуйте представить на этом месте даже не Лукашенко - Макея.

Александр Лукашенко даже просто в военной форме - уже повод для разговоров.

Именно. И это все не ради "покрасоваться". Идет откровенное нагнетание ситуации и милитаризация региона. В ту же Польшу американцы перебросили десятки самоходных установок, вдоль границы и по периметру Калининградской области России барражируют самолеты-разведчики. Генсек НАТО Столтенберг пообещал латышам, если что - мгновенно перебросят 40-тысячный контингент. Да, не сегодня, конечно, но имейте в виду.

Наш Президент усиливает для генералитета: "Нужно не поддаваться на провокации и быть всегда готовыми ответить на любую агрессию".

Адекватная задача. Но тут же вой - Беларусь бряцает оружием. Это простите, кто? Те самые белорусы, которые чуть что говорят: "Абы не было войны?". Эта фобия военных конфликтов у нас всех просто в крови. Не бряцаем - нас вынуждают быть начеку.

Маневры в Польше, в Латвии, Литве и в Украине. Что должен я делать как главнокомандующий? Я не должен идти на провокации, но я-то должен предвидеть, что произойдет, чтобы не получилось, как в 1941 году. Сталин всем говорил: "Не поддаваться на провокации, не поддаваться!", сигналы шли из Кремля, а тут уже война фактически начиналась. Поэтому я вынужден иметь планы Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Беларусь не будет разворачивать свои воинские подразделения, но четкий план реагирования на угрозы должен быть.

Никаких дополнительных мероприятий по приведению в высшую степень готовности Вооруженных Сил мы не проводим, но наш главнокомандующий поставил четкую задачу: на любые их неадекватные действия мы делаем план, и в случае необходимости по этим планам начнем действовать Виктор Хренин, министр обороны Беларуси

Да, звучали очень серьезные заявления, но, подчеркиваю, в ответ на сверхагрессивные действия Альянса и такую же риторику.

Заявление белорусского Президента - ответный сигнал НАТО и Европе. По мнению экспертов, такой шаг очень оправдан в ответ на возможное размещение ядерного оружия в Польше. Ведь это реальная военная угроза безопасности в мирной и спокойной Беларуси.

Лукашенко сказал четко и ясно, без дипломатических экивоков. И в итоге Столтенбергу даже пришлось "забыть" о ракетах восточнее Германии" - не прошло и 2 недель и вот уже новая мысль: оказывается, НАТО не планирует размещать ядерное оружие в новых странах. Вот она - сила слова!

Если без иронии - ситуация вокруг Беларуси, действительно, непростая. Вообще, все происходящее нельзя рассматривать только с нашей колокольни. Все куда гораздо шире и сложнее.

Безусловно, глобальная причина - это продолжающееся и усиливающееся противостояние НАТО с Россией. Алексей Беляев, политолог, кандидат исторических наук

Фактически втянуты в орбиту этого натовского движения сегодня и наши южные соседи. Вот не зря тиражируют фейк о том, якобы Россия готовится напасть на Украину. Хотя Москва опровергала подобные планы не раз. Тиражируют - значит, это кому-то нужно. Антироссийская истерия, нагнетание - налицо.





Они прекрасно понимают: если только Украина попробует развязать конфликт с Россией, в стороне Беларусь не останется, поэтому белорусскую армию надо сдерживать, напрягать на западных рубежах (Латвия, Литва, Польша) и на юге усилением украинской границы Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Мигранты - лишь повод и предлог. И часть развернутой гибридной войны, которая начинается задолго до залпа орудий.

Запад упрекает Лукашенко в использовании ситуации с беженцами в своих корыстных политических целях. Но куда больше дивидендов получают Дуда и Зеленский. Во-первых, чтобы нарастить военный потенциал, во-вторых, - повысить свои рейтинги внутри страны, и в-третьих, усилить свои позиции в разговоре с Европой.

Казалось бы, мигранты. У них в руках нет оружия. Ну зачем здесь польские танки, зачем здесь британские пехотинцы, зачем американские ракеты, которые снова пытаются затащить сюда новые бомбы? Вы видите, Запад спекулирует, Запад играет в свои хамелеонские, мошеннические игры, нагнетая военно-политическую ситуацию. Виктор Баранец, военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке (Россия)

Минск трезво оценивает и поведение соседей, и геополитические процессы. Дело не только, и не столько в Беларуси. Все это часть большой геополитической игры!

Беларуси не до этих дрязг. Но стране в центре Европы сложно оставаться вне этих разборок. Нам чужды замах и амбиции крупных мировых игроков.

Резюмируя: Минск настроен, как и прежде - на мир, но в обиду себя не дадим!