Гидропонная установка своими руками. Растить зелень можно круглый год

За полезным угощением заглянем в Республиканский центр экологии и краеведения в Минске. Лаборант Денис Петров готов поделиться витаминными секретами.



Этот базилик посадили еще в октябре. И питаемся им всю зиму. Его посадили в гидропонную установку. Он там рос и развивался. Вот такая корневая система. Видно, что она старенькая. Периодически подрезаем. Растение продолжает расти и развиваться.





Гидропонная установка? Это что за чудо?

Я предлагаю ее посмотреть и рассказать, как она работает.

Гидропоника - способ выращивания, при котором растения получают питание не из почвы, а из специальных растворов.

В этой необычной конструкции, похожей на большой скворечник, выращиваются несколько сортов. Эксперимент с вкусовыми качествами, потому что интересно попробовать все. И вот такая импровизированная установка, которую собрали из обычных сантехнических труб, кинули обычный насос в ящик, выращиваем здесь растения круглый год и питаемся ими с большим удовольствием.

Внутри труб - не почва, а специальный питательный раствор. Он поступает из этого яркого бака. Раз в несколько дней Денис заливает гидропонный раствор в систему. Вот и весь уход за растениями.

Салат Lollo Rossa посадили 2 недели назад. Через недельку он уже станет вот таким пучком. Вот здесь рукола. Тоже посажена 2 недели назад.

Эту установку Денис, кстати, привез из квартиры. Ее постоянное место - в гостиной, как раз возле телевизора. Выращивать здесь можно любую зелень.

Установкуможно собрать из вполне доступных деталей

Самое интересное, что этот конструктор можно собрать из вполне доступных деталей.

Система настолько простая, что собрать ее может каждый. В центре экологии и краеведения гидропоникой занимаются даже дети.

Что нам понадобится, чтобы разбить чудо-грядку? Ни земли, ни лопат. Понадобится контейнер для раствора. Для этого подойдет абсолютно любая тара.В контейнерах сделаны 2 отверстия.

Здесь есть 1 отверстие для посадки растения. И второе отверстие, чтобы подвести шланг для воздушного компрессора. Чтобы создать более благоприятную среду, подсоединим аквариумный камушек. Чтобы создать равномерное бурление внутри контейнера. Это все механизмы для аквариумов?

Чтобы показать, как работает система, мы поместили ее в прозрачный контейнер.

Видите, как бурлит насос? Это для того, чтобы вода циркулировала. Иначе в закрытом пространстве корни начнут загнивать. Но для растений нужно, чтобы контейнер не пропускал свет. Вот как в нашем конструкторе. Остается только залить сюда гидропонный раствор.

То есть, здесь приготовленный раствор, в котором есть все микро- и макроэлементы. Мы его сюда аккуратненько заливаем. Там лежит камушек, который за счет бурления будет создавать водно-дисперсионную баню и давать растениям питаться.

Теперь остается только засеять наши грядки. А для этого понадобится губка для мытья посуды.

Используем ее в качестве субстрата. Намочили губку. Засыпаем сюда, не глядя на семена. Лишним не будет. Все съестся. Что-то растет быстрее, что-то медленнее. И засаживаем его вот сюда. Затем накрываем губку темным стаканчиком. Мини-парник готов. Дней через 5 здесь появятся первые всходы. И главным вопросом станет подсветка.

Какая подсветка нужна рассаде?

Это наш камень преткновения. Потому что фитолампы дорогие. Не каждый может их позволить. Но какое-то техническое решение мы должны были сконструировать. Мы взяли обычную новогоднюю гирлянду. Обычную ленту. Мы разместили ее в обычной салатнице, из которой потом можно будет и съесть выращенный салат.

Денис заметил: когда растение только начинает развиваться, ему больше подходит синий спектр света. Потом для дозревания акцент смещается на красный. А в целом - день сменяет ночь точно по расписанию.

Для этого используем самый простой таймер, который доступен. Чтобы не портить зрение, можно поставить таймер и просто поменять день с ночью. То есть - в 12 часов ночи он включается, в 10 часов утра выключается.

С взрослыми растениями Денис пошел на эксперимент.

И в этой установке - 2 уличных светильника по 50 ватт с белым дневным освещением.

Обычные фонари, которые горят на улице. Они самые дешевые, которые можно приобрести в любом строительном магазине. Этого потока для развития растений недостаточно. А чтобы поддерживать ему постоянное освещение - вполне.

#ЯБАЗИЛИК Название "базилик" произошло от греческого слова «царский». Считалось, что лишь монарх имеет право собирать базилик. И только золотым серпом. У этого растения - более 40 ароматов: от свежего перечного запаха до ярко выраженного гвоздичного. Самые яркие – базилик генуэзский и базилик неаполитанский. В Италии базилик всегда считался символом любви. А в Индии это второе священное растение после лотоса. Кулинары могут смело добавлять ароматные листочки практически в любые блюда - в рыбу, мясо, овощи и даже десерты. А дачники высаживают его вокруг грядок. Базилик отпугивает тлю, паутинного клеща и многих насекомых-вредителей.

Денис поделился дальнейшими планами. На гидропонике можно выращивать дома и клубнику. Но придется сделать тепличку.

Взять обычный контейнер для игрушек, перевернуть и запустить туда компрессор. Этого будет достаточно, чтобы получить урожай.

В питательном растворе можно выращивать все, что угодно. "Дача" рассказывала о помидорах, перцах и баклажанах на гидропонике. И даже комнатные растения не будут скучать по горшкам с землей.

Отличается только растениями. Способ подачи питания точно такой же. Здесь используется капельный полив. И горшки установлены в трубы. Здесь внизу находится резервуар, там - насос, который раз в неделю проливает эти растения.

Только для них нужен другой питательный раствор, не такой, как для салатиков и базилика.