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Гигантские тыквы вырастил дачник недалеко от Бреста
Пора и урожай собирать, но их не то, что унести - сдвинуть с места невозможно. При этом, росли овощи в экстремальных условиях, без особого полива и удобрений. Тыквы-исполины сразу привлекли внимание соседей. Чтобы оценить необычный урожай - на участок Виктора Демешко отправилась и наша съемочная группа.
На дачном участке ученого биолога из Бреста Виктора Демешко гигантская тыква появилась не случайно. В семье выращивали около 100 сортов этого овоща. О тыквах-исполинах Виктор много читал, поэтому и пошел на своеобразный эксперимент. Купил и посадил четыре семечки с родословной. Росла тыква в экстремальных условиях, без органических удобрений и должного полива. Атлантический гигант с приставкой "эко" оказался стрессоустойчивым.
Под габаритным овощем - пленка и сухой песок, чтобы не загнивал. Сорт этого гиганта растет 120 дней. На грядке дачника тыква выспела за полсрока. Одна из биологических особенностей - множество микрошрамов, потому как растет такая тыква не по дням, а по часам.
Эта тыква - самая крупная на участке. Чтобы понять, какой вес гиганта, необходима специальная техника, ведь поднять самостоятельно плод мы не можем. Но мы попробуем с помощью обычного сантиметра измерить объем тыквы.
Приблизительно посчитали: тыква весит около 380 килограммов. На мировой рекорд не тянет, но интерес у местных жителей от этого не меньше.
Все фотографировались. Соседка моя фотографировалась возле этих тыкв. Удивляет, конечно. Он же ученый-биолог, ему все интересно.
Мировой рекорд пока принадлежит Бельгии, где вырастили тыкву 1190 килограммов. Любителей гигантских тыкв немало в разных странах, устраиваются целые фестивали и состязания.
Что делать с таким урожаем тыкв, Виктор еще не определился. Говорит, с удовольствием отдал бы городу в качестве экспоната на ярмарку. А на следующий год собирается вырастить тыкву-чемпиона.
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