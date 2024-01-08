Гигантский самовар на 400 л и самая большая порция каши: Пинск примет областной зимний фестиваль "Берестейские сани"

У нас на третьем фестивале будет создана книга рекордов "Берестейских саней". Будет более 200 пар Снегурочек и Дедов Морозов.Соответственно, это будет красивое, фееричное, красочное шествие по центральной улице. Также очень интересным будет заплывморжей.

Вадим Кравчук, зампредседателя Брестского облисполкома