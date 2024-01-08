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Гигантский самовар на 400 л и самая большая порция каши: Пинск примет областной зимний фестиваль "Берестейские сани"
20 января Пинск, столица белорусского Полесья, проведет традиционное зимнее мероприятие - фестиваль "Берестейские сани". Одна из его особенностей - карнавальный парад предприятий, необычные презентации продукции. Там также можно будет посмотреть на гигантский самовар на 400 литров и самую большую порцию каши, приготовленной по старинному рецепту. А возглавит колонну символ праздника - большие сани. На фестивале положат начало новой традиции - ведения книги рекордов, в которую будут записывать самые яркие и впечатляющие моменты мероприятия.
У нас на третьем фестивале будет создана книга рекордов "Берестейских саней". Будет более 200 пар Снегурочек и Дедов Морозов.Соответственно, это будет красивое, фееричное, красочное шествие по центральной улице. Также очень интересным будет заплывморжей.
"Мы планируем, что протяженность торговых рядов составит около 500 м. Будет организовано порядка тысячи посадочных мест. В программе предусмотрено проведение конкурсов, акций, дегустаций", - рассказала начальник главного управления торговли и услуг Брестского облисполкома Лариса Писецкая.
Также в кузнечной мастерской каждый желающий сможет отчеканить себе памятную монету с логотипом "Берестейских саней".
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