Гигин: Антиукраинские настроения в Польше находятся на пике

Антиукраинские настроения - на пике в Польше. Они подогреваются историческими, экономическими и политическими противоречиями.

Вадим Гигин, гендиректор Национальной библиотеки, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Самый острый конфликт, конечно же, между Польшей и Украиной. Хотя одно время Польша смотрела на Украину как на свой протекторат. Тем не менее, не только исторические противоречия, но и реально имеющиеся экономические, скажем, по сельскохозяйственной продукции, связанные с логистикой, с некоторыми другими аспектами (я логистику имею в виду - перевозчиков, дальнобойщиков), все это вело к порождению этого конфликта".

Эксперт отметил, что сейчас антиукраинские настроения в Польше находятся на пике. По его мнению, эту ситуацию необходимо рассматривать в контексте внутриполитической борьбы: как продолжающегося политического кризиса в Украине, так и внутренних процессов в самой Польше. Речь идет о противостоянии президента Навроцкого и правых партий против премьера Туска и леволиберальных сил, которые пытаются использовать этот кризис в своих интересах.

"Поэтому, конечно, левые сейчас, или либералы в Польше, которые не хотели бы, наверное, этот кризис раскручивать, поставлены в очень тяжелое положение. Антиукраинская, антибандеровская риторика крайне популярна в Польше. И Навроцкий перешел в такое наступление - я бы сказал, в свой крестовый поход не только против Зеленского и Бандеры, но и против своего злейшего врага Туска. Напомню, что президент Польши Навроцкий и премьер-министр Польши Туск, они не разговаривают", - резюмировал политолог .