Гигин: Без Беларуси урегулирования украинского конфликта достичь не удастся

Участие в разрешении украинского кризиса является процессом последовательной миролюбивой политики и неизменной миротворческой позиции Беларуси. Ранее на территории пункта пропуска "Новая Гута" неоднократно проходили различные гуманитарные процессы. Сейчас Беларусь в очередной раз показала, что страна выступает за мир и помогает от души, не разбирая, кто, с каким паспортом, с какой стороны границы.

"Многие люди с подорванным здоровьем из-за стрессовой ситуации. Беларусь здесь оказала самое искреннее содействие, а самое главное - результативное. Это подчеркивает роль нашей страны в урегулировании украинского кризиса. Глава государства, Министерство иностранных дел и другие ответственные лица неоднократно заявляли, о том, что без Беларуси мирного урегулирования достичь не удастся. Мы не напрашиваемся на роль посредников, но то, что Беларусь должна быть частью этого мирного процесса, диктует сама жизнь. Мы ведь не за океаном находимся, мы близкие люди. Почитайте Директиву № 12. Русские, белорусы и украинцы - часть единой цивилизационной общности, и нам следует договариваться. Тем более Беларусь проявляет готовность оказывать подобные добрые услуги. Следует полагать, что скоординированная работа на международных площадках России и Беларуси будет продолжена и даст положительные результаты", - отметил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, гендиректор Национальной библиотеки Вадим Гигин.