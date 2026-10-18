Гигин: Народное ополчение - необходимость, обусловленная временем

Национальная безопасность была и остается вопросом номер один. Создание ополчения - необходимость, обусловленная временем. Мнение эксперта.

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, гендиректор Национальной библиотеки:

"Создание народного ополчения - это часть концепции обеспечения обороноспособности нашей страны. Этот процесс начался не сегодня и не вчера. Была проведена большая подготовительная работа. Мы знаем, что оборона рубежей Республики Беларусь опирается как на регулярную армию и Вооруженные Силы, так и на систему территориальной обороны, где большую роль играют как раз местные органы власти и народное ополчение. И даже по открытым источникам мы видели, как глава государства уже не раз подчеркивал необходимость создания таких отрядов, которые стали бы настоящей опорой, поскольку современные войны показывают, что необходимо учитывать и использовать сильные стороны местности, географию. У нас это леса, пересеченная местность, болотистая местность, то есть там, где удобно действовать, в том числе используя методы партизанской борьбы. И это не только дань уважения нашей истории, что само по себе немаловажно, но и опять-таки учет потенциала Республики Беларусь в защите нашей страны".