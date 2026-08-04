Гигин о белорусской модели развития: Преимущество в том, что мы не уходим от проблем

Информационно-просветительский проект "Пульс страны: факты, тренды, смыслы" 4 августа развернулся в Борисове.

Ключевыми темами разговорной площадки стали национальная безопасность, анализ военно-политической ситуации вокруг Беларуси, эффективность экономики и динамичное развитие регионов.

Проект в Борисове объединил порядка 500 участников. С жителями региона встретился депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, директор Национальной библиотеки Вадим Гигин.

"Хотелось бы, чтобы больше говорила аудитория. Мы уже должны реагировать на те проблемные точки, острые вопросы, которые есть у людей, - обозначил он. - Подчеркну, преимущество белорусской модели в том, что мы не уходим от проблем, острых вопросов. Мы их слышим, отвечаем на них. А если это требует непосредственного решения, для этого в зале есть представители местной власти, чтобы реагировать".

Проект - укрепление важнейшей традиции: всегда советоваться с народом. Ведь именно обратная связь от жителей регионов становится основой для принятия ключевых государственных решений и закладывается в фундамент будущих законопроектов.