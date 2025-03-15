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Гигин: Официальный визит Президента Беларуси в Россию стал знаковым событием
Официальный визит Президента Беларуси в Россию стал знаковым событием и одним из важных в международной новостной повестке. Таким мнением поделился депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, гендиректор Национальной библиотеки Вадим Гигин.
"Был обсужден широкий круг вопросов, состоялся обмен ратификационными грамотами по договору о гарантии безопасности между нашими странами, договору, который создает прочный фундамент для обеспечения стабильного развития в будущем, действительно создает необходимые условия для безопасности наших двух стран", - отметил он.
По словам парламентария, заявления, которые были сделаны, интервью Александра Лукашенко и его открытое, искреннее выступление в Совете Федерации - все это разлетелось по новостным агентствам не только России и Беларуси, но и далеко за рубежом.
"Все это совпало с активными переговорами по урегулированию украинского конфликта. Мы знаем, что Стив Уиткофф, представитель президента США, в это же время прибыл в Москву, и он должен был ждать, пока не закончатся переговоры двух президентов. В этом нет никаких сомнений, сверяли часы по данному вопросу наши два президента. И Российская Федерация еще раз подчеркнула, что при урегулировании украинского кризиса интересы Беларуси обязательно должны быть учтены", - считает Вадим Гигин.