Гигин: Официальный визит Президента Беларуси в Россию стал знаковым событием

Официальный визит Президента Беларуси в Россию стал знаковым событием и одним из важных в международной новостной повестке. Таким мнением поделился депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, гендиректор Национальной библиотеки Вадим Гигин.

"Был обсужден широкий круг вопросов, состоялся обмен ратификационными грамотами по договору о гарантии безопасности между нашими странами, договору, который создает прочный фундамент для обеспечения стабильного развития в будущем, действительно создает необходимые условия для безопасности наших двух стран", - отметил он.

По словам парламентария, заявления, которые были сделаны, интервью Александра Лукашенко и его открытое, искреннее выступление в Совете Федерации - все это разлетелось по новостным агентствам не только России и Беларуси, но и далеко за рубежом.