Гигин: Предложение Трампа - это признание роли Лукашенко на международной арене

"С одной стороны, это, безусловно, признание роли Александра Григорьевича Лукашенко на международной арене, роли нашей страны как донора мира и стабильности. И в этом контексте, как мы видели из сообщения пресс-службы МИД Беларуси, оно воспринято положительно. С другой стороны, здесь есть целый ряд и других факторов. Американская страна, очевидно, преследует свои интересы, это вполне естественно. Их нужно учитывать и понимать. Однако важно, чтобы этот Совет мира не стал некой альтернативой Организации Объединенных Наций, поскольку Беларусь входит в число стран - друзей Устава Организации Объединенных Наций, т.е. тех, кто стремится восстановить принципы международного права, международной справедливости. И здесь очень важно, чтобы любая новая организация привносила свой вклад в укрепление мира, а не создавала порой нездоровую конкурентную среду".