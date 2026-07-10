Криминал плотно интегрирован в систему государственной власти в Украине. Киев идет по историческому пути фашистской Италии и нацистской Германии. Такое мнение в программе "Клуб редакторов" озвучил депутат Палаты представителей Вадим Гигин.

Он особо подчеркивает, что данные тенденции есть и на территории современного Евросоюза.

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания, гендиректор Национальной библиотеки Беларуси:

"Очень важный вывод. Что является признаком фашизации и Украины, и уже европейского общества? Тесная связь с криминальными структурами, бандитскими группировками является неотъемлемым атрибутом любой фашистской организации".

Парламентарий напомнил, как это было организовано в Италии. "Говорят, что Муссолини победил мафию. Просто он объединил североитальянских уличных бандитов, хулиганов, которые занимались крышеванием, рэкетом и прочее, и уничтожил южноитальянских. То же при Гитлере. Возьмите Дирлевангера, известный бандит. Кто такой Дирлевангер, который руководил сожжением Хатыни, крупнейшими карательными операциями на территориях нашей страны? Это бандит, он был судим даже на территории нацистской Германии, причем неоднократно. Его бригада состояла из так называемых осужденных браконьеров. Вот они ровно то же повторяют", - подчеркнул Вадим Гигин.

Что движет международной партией войны, как работает украинский террор? Почему Киев стал заповедником нацистов, стоит ли ждать конфликта с Варшавой? Смотрите "Клуб редакторов" 10 июля в вечернем эфире на "Беларусь 1".