Гигин: Беларусь готова противостоять угрозам извне

Главное - это усиление коллективной безопасности. Беларусь готова противостоять угрозам из вне. Об этом заявил Вадим Гигин в выездной студии во Дворце Республики. По мнению эксперта, наша страна находится в эпицентре большой геополитической игры. Нам предстоит много работы по укреплению государственности и совершенствованию гражданского общества (видео).