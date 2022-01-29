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Гигин: Беларусь готова противостоять угрозам извне

Главное - это усиление коллективной безопасности. Беларусь готова противостоять угрозам из вне. Об этом заявил Вадим Гигин в выездной студии во Дворце Республики. По мнению эксперта, наша страна находится в эпицентре большой геополитической игры. Нам предстоит много работы по укреплению государственности и совершенствованию гражданского общества (видео).

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