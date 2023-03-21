Гигин: Беларусь продолжает играть активную роль в разрешении украинского кризиса

Кроме того, нынешнюю внешнеполитическую активность Президента в феврале-марте нужно рассматривать в контексте усилий по мирному регулированию украинского конфликта. Ведь это не зря такой маршрут: Россия - Иран - Китай, это страны, которые очень вовлечены в ситуацию. Александр Лукашенко, наверное, единственный политик, который буквально в течение трех недель встретился с Путиным, верховным лидером Ирана и со всем иранским руководством и Си Цзиньпином и со всем китайским руководством. А если к этому добавить неожиданный визит министра иностранных дел Венгрии Петра Сийярта в Минск, становится очевидно, что Беларусь продолжает играть активную роль в разрешении украинского кризиса.

Вадим Гигин, председатель правления РГОО "Белорусское общество "Знание"