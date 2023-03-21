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Гигин: Беларусь продолжает играть активную роль в разрешении украинского кризиса
Вадим Гигин, председатель правления государственно-общественного объединения "Белорусское общество "Знание", в проекте "Успеть до полуночи" на "Беларусь 1" рассказал, на какую роль, по его мнению, претендует Беларусь в нынешний переломный период, когда формируется новый миропорядок, и на что указывают визиты Президента Беларуси сразу в несколько стратегически важных регионов: Африку, Азию, на Ближний Восток.
Вообще политический стиль Александра Лукашенко очень реалистичный. Наш Президент никогда не переоценивал ни свою роль, ни Республики Беларусь. Сейчас он действует так - делай как я. Он показывает всем: нашим министрам, губернаторам, руководителям предприятий, что если мы говорим "путь на Восток", если мы говорим "дальняя дуга" (т.е. страны, с которыми нужно сотрудничать), значит надо так действовать не только Президенту, но и директорам предприятий, руководителям акционерных обществ.
По мнению Гигина, даже если мы 10 млн к ВВП прибавим, то это уже будет большим успехом для Беларуси.
Кроме того, нынешнюю внешнеполитическую активность Президента в феврале-марте нужно рассматривать в контексте усилий по мирному регулированию украинского конфликта. Ведь это не зря такой маршрут: Россия - Иран - Китай, это страны, которые очень вовлечены в ситуацию. Александр Лукашенко, наверное, единственный политик, который буквально в течение трех недель встретился с Путиным, верховным лидером Ирана и со всем иранским руководством и Си Цзиньпином и со всем китайским руководством. А если к этому добавить неожиданный визит министра иностранных дел Венгрии Петра Сийярта в Минск, становится очевидно, что Беларусь продолжает играть активную роль в разрешении украинского кризиса.
Полный выпуск проекта "Успеть до полуночи" смотрите здесь.
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