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Гигин: Главная тенденция обновленной Конституции Беларуси - усиление народовластия

Социальные гарантии и власть народа - это базис обновленной Конституции. Такое мнение в интервью телеканалу "Беларусь 1" высказал глава Белорусского общества "Знание" Вадим Гигин. Впереди важный этап общественного обсуждения. Он уже стартовал. Стать причастным и внести свои предложения может каждый белорус.

Обнародован проект изменений и дополнений Конституции Беларуси

Предложения граждан будут принимать во всех государственных органах страны. Прочесть проект изменений и дополнений Конституции Беларуси можно на Национальном правовом интернет-портале pravo.by. Анализ общественного мнения в режиме реального времени будет происходить в Национальном центре правовой информации, который по итогам подготовит наиболее яркие предложения в обобщенном виде.

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