Сохранение исторической памяти, поддержка молодежи, социальные гарантии и распределение полномочий Всебелорусского народного собрания - эти темы звучали на брифинге в Доме прессы. Подключиться к диалогу мог каждый. Как отметил председатель правления Белорусского общества "Знание" Вадим Гигин, Конституция - это идеологический и политический документ, который должен учитывать все нормы.

Мы не просто объясняем, мы беседуем с юристами, членами Конституционной комиссии, сотрудниками Администрации Президента, нашими парламентариями с тем, чтобы уточнить те формулировки, которые у людей вызывают иногда даже не возражение, а недопонимание. Если нужно отдельно прояснять некую норму Конституции, значит легче ее просто более точно прописать, пока еще окончательный вариант не вынесен, не утвержден и Президент не поставил подпись. Т. е. есть такая возможность, для этого и проводится обсуждение.