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Гигин: Лукашенко стал знаменем, символом борьбы за самобытность, за суверенитет, за свои ценности, за историю
Лукашенко стал знаменем, символом борьбы за самобытность, за суверенитет, за свои ценности, за историю. Об этом заявил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, гендиректор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин.
Поскольку визит Александра Лукашенко в Монголию был государственным, то это была не просто культурная программа, это была идеологическая работа, отметил парламентарий. "Руководство Монголии вполне осознанно именно в этот момент пригласило именно Александра Лукашенко в свою страну. Я напомню, что в Монголии острый политический период, предстоят выборы в парламент. Не просто выборы, выборы по новому закону, выборы во многом судьбоносные для этой страны, - подчеркнул он. - И Александр Лукашенко стал знаменем, символом борьбы за самобытность, за суверенитет, за свои ценности, за историю".
Посещение музея Чингисхана, знакомство с культурой страны монгольские власти показывали с трепетом, это все было осознанно, уверен депутат. "Это и есть идеология. Идеология нового, большого, зарождающегося мира, где есть Беларусь, есть Монголия, есть Россия, есть Китай, есть другие страны. Если угодно, монгольские власти хотели заручиться авторитетом нашего Президента. Именно тем авторитетом, который выработан многими годами борьбы белорусов во главе с нашим лидером за наши ценности, за нашу историю, за наш суверенитет, за наш выбор", - подчеркнул Вадим Гигин.
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