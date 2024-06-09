Гигин: Лукашенко стал знаменем, символом борьбы за самобытность, за суверенитет, за свои ценности, за историю

Лукашенко стал знаменем, символом борьбы за самобытность, за суверенитет, за свои ценности, за историю. Об этом заявил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, гендиректор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин.

Поскольку визит Александра Лукашенко в Монголию был государственным, то это была не просто культурная программа, это была идеологическая работа, отметил парламентарий. "Руководство Монголии вполне осознанно именно в этот момент пригласило именно Александра Лукашенко в свою страну. Я напомню, что в Монголии острый политический период, предстоят выборы в парламент. Не просто выборы, выборы по новому закону, выборы во многом судьбоносные для этой страны, - подчеркнул он. - И Александр Лукашенко стал знаменем, символом борьбы за самобытность, за суверенитет, за свои ценности, за историю".