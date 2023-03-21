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Гигин о появлении новой партии "Белая Русь": Это очень серьезное подспорье внешней политики
Появление новой партии "Белая Русь" - это только начало? И будут ли появляться в Беларуси другие активные партии? Ответы на эти вопросы в проекте "Успеть до полуночи" на "Беларусь 1" дал Вадим Гигин, председатель правления государственно-общественного объединения "Белорусское общество "Знание".
"До недавнего времени белорусское общество было апартийным. Что это значит? Официально существовала многопартийность - 15 партий, но их влияние на общественную жизнь было минимальным. Скажем, Игорь Васильевич Карпенко, когда был министром образования, был единственным партийным министром, я уже не говорю о составе депутатского корпуса и так далее. И мы недооценивали это как инструмент. Думали, у нас там есть влиятельное общественное объединение, а за рубежом это воспринималось по-другому", - рассказал Вадим Гигин.
По его мнению, нужно различать партию и партийную дипломатию. Партия - это очень серьезное подспорье внешней политики, которое раньше в стране фактически не использовали.
Вообще, роль партии "Белая Русь" нельзя недооценивать. Она и дальше продолжитразвиваться. Будут и другие партии, но они должны не появляться, а должны перерегистрироваться, резюмировал Гигин.
Полный выпуск проекта "Успеть до полуночи" смотрите здесь.
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