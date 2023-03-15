Гигин о роли Беларуси в масштабном инфраструктурном проекте "Север - Юг"

"Здесь предстоит серьезно модернизировать железную дорогу, нужно создавать хабы, тут Беларусь сыграет значительную роль, и наш индустриальный парк Китайско-Белорусский "Великий камень", это, конечно, освоение балтийских портов Российской Федерации. Здесь наш проект по строительству порта играет важную роль, даже сотрудничество с Мурманской областью, а она - один из лидеров в рамках Союзного государства по российско-белорусскому товарообороту, учитывая ее порты, играет значительную роль. Беларусь, несомненно, будет в это вовлечена", - рассказал председатель правления Белорусского общества "Знание".