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Гигин о роли Беларуси в масштабном инфраструктурном проекте "Север - Юг"

Беларусь занимает существенную роль в формировании коллективного Востока на принципах взаимного уважения. Ось "Беларусь - Россия - Китай - Иран" вызывает неподдельный интерес во многих государствах. О роли нашей страны в масштабном инфраструктурном проекте "Север - Юг" рассказал политолог Вадим Гигин.

"Здесь предстоит серьезно модернизировать железную дорогу, нужно создавать хабы, тут Беларусь сыграет значительную роль, и наш индустриальный парк Китайско-Белорусский "Великий камень", это, конечно, освоение балтийских портов Российской Федерации. Здесь наш проект по строительству порта играет важную роль, даже сотрудничество с Мурманской областью, а она - один из лидеров в рамках Союзного государства по российско-белорусскому товарообороту, учитывая ее порты, играет значительную роль. Беларусь, несомненно, будет в это вовлечена", - рассказал председатель правления Белорусского общества "Знание".

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