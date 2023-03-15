3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Гигин о роли Беларуси в масштабном инфраструктурном проекте "Север - Юг"
Беларусь занимает существенную роль в формировании коллективного Востока на принципах взаимного уважения. Ось "Беларусь - Россия - Китай - Иран" вызывает неподдельный интерес во многих государствах. О роли нашей страны в масштабном инфраструктурном проекте "Север - Юг" рассказал политолог Вадим Гигин.
"Здесь предстоит серьезно модернизировать железную дорогу, нужно создавать хабы, тут Беларусь сыграет значительную роль, и наш индустриальный парк Китайско-Белорусский "Великий камень", это, конечно, освоение балтийских портов Российской Федерации. Здесь наш проект по строительству порта играет важную роль, даже сотрудничество с Мурманской областью, а она - один из лидеров в рамках Союзного государства по российско-белорусскому товарообороту, учитывая ее порты, играет значительную роль. Беларусь, несомненно, будет в это вовлечена", - рассказал председатель правления Белорусского общества "Знание".
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Благотворительность и встречи с коллективами - как проходит день депутата в избирательном округе на
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все