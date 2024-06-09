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Гигин: Слово правды, честный, откровенный разговор - это главное оружие
Во время государственного визита Президента Беларуси в Монголию Александра Лукашенко встречали со всеми почестями, и сами переговоры были весьма насыщенными и позитивными. Но некоторые местные СМИ опубликовали ангажированные тезисы: СВО, агрессия, помощь России. Поэтому часть общества восприняла визит негативно. Повлияла и сложная внутриполитическая обстановка накануне предстоящих парламентских выборов в Монголии. Местная оппозиция даже планировала антибелорусский митинг в столице. Правда, на него по итогу, как говорят, пришло всего пару человек. А Президент Беларуси, пользуясь случаем, не стал замалчивать острую тему, сам прямо и открыто объяснил им всю ситуацию. Были четкие ответы на все шаблонные заявления оппозиции. Что произошло, прокомментировал депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, гендиректор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин.
"Прозападная неолиберальная оппозиция, которая еще всего несколько лет назад была у власти в Монголии,- напомнил депутат, - она попыталась устроить провокацию. Как мы видим, такие настроения не пользуются большой поддержкой со стороны народа. Вот эти буквально несколько человек, которые там вышли на площадь, это показатель".
Для многих политиков, которые не так хорошо знают политическую ситуацию в Беларуси, удивительными были открытость, искренность, честный разговор, с которым выступил белорусский Президент. "Это наше главное оружие. Когда нас пытаются задушить, не дать нашей позиции быть услышанной, только слово правды, честный, откровенный разговор - это главное оружие. Им блестяще владеет Александр Лукашенко. Это то, что, собственно говоря, помогло ему стать президентом в 90-е годы, 30 лет назад".
Комментируя вбросы беглых, что, мол, они подсуетились очень вовремя и всеантибелорусские выпады ипротестные настроения организовали в Монголии, Вадим Гигин сказал, обращаясь к беглым: "Слушайте. С какой Монголией вы подсуетились? Вы в Литве сидите, не можете решить вопрос, чтобы при пересечении границы у людей продукты просто не изымали. Сами сидите, руками разводите, говорят, а мы говорили, мы были услышаны. Вы у себя там в Литве разберитесь, а потом рассказывайте, на что вы там в Монголии влияете. Вот и весь ответ".
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О критике монгольской оппозиции и исторических параллелях
Александр Лукашенко в своем заявлениидля СМИ ответил на критику, которая присутствовала в Монголии в связи с проведением Россией СВО и поддержкой, оказываемой со стороны Беларуси.
"Я прочитал весь обзор (СМИ - прим. ред.). Особенно обратил внимание на журналистов Монголии. И вижу, что они просто ангажированы одной стороной. Они не видят то, что происходит. Не все, отдельные журналисты. И это вбрасывается в общество", - отметил глава государства.
"Не делайте нас врагами монгольского народа. Мы - ваши самые близкие друзья и братья. И мы с президентом (Монголии - прим. ред.) в экономике докажем, что мы многое можем здесь сделать. Не меньше, чем империи, с которыми вы граничите, и развитые государства. Я этого очень хочу, и мы это сделаем", - призвал белорусский лидер.
Для монгольской аудитории он пояснил суть происходящих процессов и провел некоторые параллели. Будучи историком по образованию, Президент Беларуси напомнил о лидере Монгольской империи Чингисхане, который боролся за страну и защищал своих людей. "Они погибали на поле боя тысячами. Но если кто-то смел обидеть его воина, он мечом и огнем сметал поселения и этих людей, - заметил он. - Что же произошло между Украиной и Россией? А то же самое".
Глава государства рассказал о том, как распался Советский Союз, к чему в том числе приложил руку Запад во главе с США. "Советский Союз, с которым вы (Монголия - прим. ред.) сотрудничали. И ничего плохого никто о нем не говорит, те, кто помнит это сотрудничество. Всякие были времена, но в целом это было хорошее сотрудничество", - заметил белорусский лидер.
После развала СССР была договоренность, что никакого силового блока Запад не будет продвигать к белорусским и российским границам. Но произошло ровно наоборот - в Украине начали создавать плацдарм для нападения на Беларусь и Россию, начали вводить санкции.
"И первыми, кто против нас ввел санкции, была Украина. Наша родная дружеская Украина. Мои корни там зарыты. За что? Запад приказал, ввели санкции против нас, - заметил глава белорусского государства. - Мы их не атаковали, мы на них не нападали, мы им не приказывали, как жить".
Продолжая историческую параллель с тем, как Чингисхан защищал свой народ, белорусский лидер напомнил, как в Украине, уже в современном мире, начали сжигать людей в домах. "Посмотрите, Одесса - как там сжигали русских людей. Общество российское начало давить на Президента Путина и на власть: "Вы их должны защитить! Параллель. Путин защитил своих людей там", - сказал Александр Лукашенко.
Более того, в Минске в 2015-м прошли переговоры в "нормандском формате", были заключены хорошие договоренности. Однако они не были исполнены украинской стороной, а Запад заявил, что это был просто такой ход, чтобы дать время вооружиться против России.
"Так как же Россия должна была себя повести? Почему монголы сегодня, имея параллель с Чингисханом, перед которым вы преклоняетесь (и я президента поддержал - это великая страница вашей великой истории, вы ею гордитесь), осуждают Россию? А тем более Беларусь, которая выступила гарантом мирных переговоров?" - заметил Президент Беларуси.
Александр Лукашенко также напомнил, как после начала СВО и нескольких раундов мирных переговоров, в том числе в Беларуси, были парафированы мирные соглашения. Однако по настоянию Запада они были отвергнуты, Запад же сегодня не дает прекратить противостояние.
"Россияне не хотят этой войны. Я это хорошо знаю. Почему не сесть за стол переговоров? Почему не договориться? Американцы хотят утопить Россию в этом противодействии и войне с Украиной: воюй с Украиной, а мы в это время в одиночку разберемся с Китаем здесь. Вот в чем суть их политики. Поэтому я хотел бы, чтобы в Монголии это понимали. Чтобы вы слушали не только то, что американцы и западники рассказывают, а как на самом деле происходит", - заявил белорусский лидер.
Более того, он подчеркнул, что Россия для Беларуси - это братская союзная страна, с которой имеется совместная военная группировка. "Это наши самые близкие братья. Мы думаем и разговариваем на одном языке. Поэтому согласно всем юридически подписанным договорам я действовал. Что, западники, американцы этого не знали? Знали. Но я не хочу, чтобы гибли люди. И мы делаем и будем делать все для того, чтобы там был мир. Если американцы пойдут на то, чтобы там был мир, он завтра будет. Но им это не надо. Поэтому разберитесь, кто здесь виноват, а кто прав", - сказал Александр Лукашенко.
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