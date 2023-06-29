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Гигин: Суть польского милитаризма и империализма - это постоянно подминать под себя, ассимилировать
В своей книге "1920 год. Советско-польская война" польский маршал Юзеф Пилсудский писал: "В 1918 году я поставил перед собой цель войны с Советами: максимально отодвинуть на восток границы от мест, где возрождалась и крепла польская жизнь. В 1919 году я эту задачу выполнил". Здесь речь идет в том числе о Западной Беларуси.
И вот еще одна цитата, уже из нашего времени, прозвучавшая на втором "Саммите за демократию" из уст президента Польши Анджея Дуды: "Польша и дальше будет поддерживать Украину, чтобы остановить этот российский империализм. Мы будем также продолжать поддерживать демократическую Беларусь".
Казалось бы, красивые слова. Но только вот в Украине идет война. А словосочетание "демократическая Беларусь" из уст польского чиновника, в чьей стране не скрывают, что готовят боевиков беглых националистов для возможного вторжения в Беларусь, уже вызывает нехорошие, тревожные ощущения…
История повторяется - псевдонациональные движения белорусов используются Западом в своих интересах.
По поводу тревоги: видеть угрозы и готовиться к ним, это мы делаем сейчас, укрепляя обороноспособность. Что касается исторических аналогий, то смотрите, вот упомянули Пилсудского, а он же тоже говорил о демократической Беларуси и даже Грузии. Вот вспоминаем, апрель 1919 года - возрожденная польская армия наступает, он издает обращение к бывшим гражданам ВКЛ (вольные с вольными), и говорит "мы вам дадим свободу". Он приезжает в Минск, и некоторые объявляют Пилсудского чуть ли не белорусом. Он бы, наверно, сабелькой по ним прошелся, если бы ему это сказали.
Никакой свободной Беларуси и Украины так и не стало. Были какие-то полуавтономии, но под полным польским контролем. Это, кстати, касалось не только территории Беларуси. Такое же планировали сделать и на Кавказе.
"А что они сделали с Литвой? В это время образовывался литовско-польский союз. Они отняли часть литовской территории. Шли постоянные эти споры вокруг Вильнюса (битва за Вильнюс). Между Литвой и Польшей был постоянный конфликт. Потому что суть польского милитаризма и империализма - это постоянно подминать под себя, ассимилировать", - подытожил Вадим Гигин.
Об исторической правде и попытке реинкарнации сначала символов, а потом и идей, из-за которых в середине 20 века миллионы людей были убиты, смотрите подробнее в ток-шоу "Невероятный фашизм".
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