Гигин: Суть польского милитаризма и империализма - это постоянно подминать под себя, ассимилировать

По поводу тревоги: видеть угрозы и готовиться к ним, это мы делаем сейчас, укрепляя обороноспособность. Что касается исторических аналогий, то смотрите, вот упомянули Пилсудского, а он же тоже говорил о демократической Беларуси и даже Грузии. Вот вспоминаем, апрель 1919 года - возрожденная польская армия наступает, он издает обращение к бывшим гражданам ВКЛ (вольные с вольными), и говорит "мы вам дадим свободу". Он приезжает в Минск, и некоторые объявляют Пилсудского чуть ли не белорусом. Он бы, наверно, сабелькой по ним прошелся, если бы ему это сказали.

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси