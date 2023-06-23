Гигин в "Клубе редакторов": Нацизм - это удивительно заразная и примитивная идеология

Вадим Гигин, руководитель общества "Знание", гендиректор Национальной библиотеки Беларуси: Нацизм - это удивительно заразная и примитивная идеология. И очень гибкая. Если мы посмотрим этап неонацизма, он изменился по сравнению с классическим гитлеровским. Они поняли, почему Гитлер проиграл, стали менять модель, свастику. А сейчас новый этап - постнеонацизм. Это соединение либеральной идеологии в тоталитарном исполнении с фашизмом.