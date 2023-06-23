ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Гигин в "Клубе редакторов": Нацизм - это удивительно заразная и примитивная идеология

Сегодня празднование фашистских дат, точно такой же инструмент уничтожения нас, белорусов, нашего государства, в том числе физического уничтожения граждан, как и националисты в годы Великой Отечественной.

Такое мнение прозвучало в "Клубе редакторов" на "Беларусь 1". Эксперты программы уверены, что сегодняшние западные либералы имеют коричневый отлив фашизма.

Вадим Гигин, руководитель общества "Знание", гендиректор Национальной библиотеки Беларуси: Нацизм - это удивительно заразная и примитивная идеология. И очень гибкая. Если мы посмотрим этап неонацизма, он изменился по сравнению с классическим гитлеровским. Они поняли, почему Гитлер проиграл, стали менять модель, свастику. А сейчас новый этап - постнеонацизм. Это соединение либеральной идеологии в тоталитарном исполнении с фашизмом.

Как американцы высасывают все экономические соки из Европейского союза, и борьба за нашу историческую память. Качественная аналитика и трезвый взгляд на события в Беларуси и мире.

Смотрите сегодня "Клуб редакторов" в вечернем эфире нашего телеканала.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все