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Гигин в "Клубе редакторов": Нацизм - это удивительно заразная и примитивная идеология
Сегодня празднование фашистских дат, точно такой же инструмент уничтожения нас, белорусов, нашего государства, в том числе физического уничтожения граждан, как и националисты в годы Великой Отечественной.
Такое мнение прозвучало в "Клубе редакторов" на "Беларусь 1". Эксперты программы уверены, что сегодняшние западные либералы имеют коричневый отлив фашизма.
Вадим Гигин, руководитель общества "Знание", гендиректор Национальной библиотеки Беларуси: Нацизм - это удивительно заразная и примитивная идеология. И очень гибкая. Если мы посмотрим этап неонацизма, он изменился по сравнению с классическим гитлеровским. Они поняли, почему Гитлер проиграл, стали менять модель, свастику. А сейчас новый этап - постнеонацизм. Это соединение либеральной идеологии в тоталитарном исполнении с фашизмом.
Как американцы высасывают все экономические соки из Европейского союза, и борьба за нашу историческую память. Качественная аналитика и трезвый взгляд на события в Беларуси и мире.
Смотрите сегодня "Клуб редакторов" в вечернем эфире нашего телеканала.
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