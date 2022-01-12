ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Гигин: Выводы по событиям в Казахстане нужно делать, чтобы они не повторились в Беларуси

События, которые происходят в Казахстане, тревожат и белорусов и в том числе, находят отклики на общественном обсуждении проекта изменений и дополнений Конституции Беларуси. На это обратил внимание политолог Вадим Гигин на дискуссии в Министерстве спорта и туризма. Эксперт отметил: новый проект Основного закона ориентирован на то, чтобы в том числе не повторить беспредела, творившегося на улицах Казахстана.

Проводятся параллели между политической ситуацией там и здесь: что в новой Конституции, какие положения позволяют создать барьер перед международным вмешательством в наши дела и защитить наш конституционный строй, сделать его более устойчивым; какие ошибки были допущены в Казахстане; учитываем ли мы их в своей деятельности, чтобы не дай бог не повторить.
Вадим Гигин, председатель правления Белорусского общества "Знание"

По мнению Вадима Гигина, для поддержания устойчивости и стабильности акцент нужно сделать и на наши международные обязательства. Сюда входит ОДКБ и проект Союзного государства с Россией.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все