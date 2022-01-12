Гигин: Выводы по событиям в Казахстане нужно делать, чтобы они не повторились в Беларуси

Проводятся параллели между политической ситуацией там и здесь: что в новой Конституции, какие положения позволяют создать барьер перед международным вмешательством в наши дела и защитить наш конституционный строй, сделать его более устойчивым; какие ошибки были допущены в Казахстане; учитываем ли мы их в своей деятельности, чтобы не дай бог не повторить.

Вадим Гигин, председатель правления Белорусского общества "Знание"