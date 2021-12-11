Вадим Гигин: Журналисты сыграли огромную роль в мобилизации патриотических сил страны

Журналисты сыграли огромную роль в мобилизации патриотических сил страны. Об этом во время форума молодых журналистов заявил председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения "Белорусское общество "Знание" Вадим Гигин. Пока политическая повестка не уходит с первых страниц газет и прайм-тайма передач. Таков запрос зрителя. Экономика, социальная сфера пока в стороне. Но это говорит лишь о том, что там все в порядке. Оппонентам не нужен наш золотовалютный резерв. Очевидно - им нужна наша страна.



Сегодня мы на пороге важных политических событий. Оппоненты не дремлют. Чем закончатся попытки раскачать общество? Многое зависит от тех, кто на стороне правды.