Гимназии № 10 в Молодечно - 50!

Полвека как один миг. 50 лет со дня основания отметила гимназия № 10 Молодечна. Со сцены звучали не только теплые воспоминания, но и достижения. Только за последние 7 лет учреждение образования 5 раз заносилось на доску почета города. Вспомнить свою первую учительницу и поздравить гимназию с юбилеем приехали выпускники, среди которых успешные врачи, юристы, педагоги, представители администрации и журналисты.