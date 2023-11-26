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Гимназии № 10 в Молодечно - 50!
Полвека как один миг. 50 лет со дня основания отметила гимназия № 10 Молодечна. Со сцены звучали не только теплые воспоминания, но и достижения. Только за последние 7 лет учреждение образования 5 раз заносилось на доску почета города. Вспомнить свою первую учительницу и поздравить гимназию с юбилеем приехали выпускники, среди которых успешные врачи, юристы, педагоги, представители администрации и журналисты.
Сейчас гимназия помогает школьникам развиваться в разных направлениях. Популярностью пользуется образовательное пространство "Да Винчи". Здесь ребята общаются, изучают разные сферы науки и проводят мастер-классы. Также работает STEAM-центр. А всего месяц назад открылся военно-патриотический клуб "Филин" при поддержке Минского областного департамента охраны.
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