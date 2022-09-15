Гимназии № 1 вернули почетное имя защитников Брестской крепости

Накануне Дня народного единства - очень правильно, символично, красиво - что это сделано. Это еще одна возможность приобщить детей к истории нашей Брестской крепости. А мы - наш коллектив Брестской крепости - готовы работать более тесно и плотно.

Григорий Бысюк, директор мемориального комплекса "Брестская крепость - герой"