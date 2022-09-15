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Гимназии № 1 вернули почетное имя защитников Брестской крепости
В память о подвиге. Гимназии номер одни вернули почетное имя защитников Брестской крепости. Звание утратили в 90-е годы. В преддверии большого праздника - Дня народного единства - решили восстановить историческую справедливость. Теперь на фасаде учебного учреждения появилась памятная доска. На торжестве выступил пограничный оркестр. Шефство над гимназией готов взять мемориальный комплекс "Брестская крепость - герой". Для учащихся планируют проводить музейные уроки, квесты, мероприятия, которые помогут больше узнать про историю обороны легендарной цитадели и судьбы ее героев.
Арина Нехань, учащаяся гимназии № 1 г. Бреста: Радость и гордость за свое учебное учреждение, что присвоено имя героев Брестской крепости. Ответственность, безусловно, накладывается, потому что ты должен знать углубленно историю своих героев, защитников. Будут проводиться различные образовательные программы.
Накануне Дня народного единства - очень правильно, символично, красиво - что это сделано. Это еще одна возможность приобщить детей к истории нашей Брестской крепости. А мы - наш коллектив Брестской крепости - готовы работать более тесно и плотно.
В честь героев Брестской крепости также названы многие улицы города. Среди них - Кижеватова, Гаврилова, Маслова, Акимочкина, Наганова и другие.
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