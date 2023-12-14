Гимназия № 13 города Минска отмечает юбилей

40 лет достижений, счастливых воспоминаний о школьной жизни и интересного пути к знаниям. Столичная гимназия № 13 празднует юбилей. Первым ученикам дом знаний знаком как школа под номером 158. Изменения в цифрах и статусе только укрепили главные принципы заведения - поощрять детей к путешествиям по захватывающему миру знаний.