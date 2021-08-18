Свежий ремонт, новые парты и креативные стенды. Гимназия №1 города Борисова прошла все проверки и готова принимать школьников. Более 70% классов - после капремонта, обновили коридоры и спортивный зал. Закуплено оборудование и мебель. В интерьерах гимназии появились и новые тематические зоны. Стиль каждой разрабатывали самостоятельно. Однако больше, чем учителя, встречи ждут первоклассники и их родители. И у каждого свои причины для волнения.