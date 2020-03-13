Гимназия №1 им. Франциска Скорины отмечает 30-летие

Незабываемым эпизодом, запечатленным, где на фото, где на видео, но обязательно - в сердце своих выпускников стала столичная гимназия №1 имени Франциска Скорины, которая отмечает свой 30-летний юбилей. Учебное заведение открыли в 1990 году на базе средней школы № 30 с углубленным изучением английского языка. Девиз учебного заведения: не просто учить, а делиться знаниями и опытом. Здесь работает ресурсный центр по повышению профессиональных компетенций педагогов всей страны. Праздничную тему продолжит Светлана Чернова.



Все эти слова благодарности и пожелания ребята адресуют своему второму дому. Первая столичная гимназия имени Франциска Скорины празднует 30-летний юбилей. Какой она была в 1990-м, педагог и замдиректора по учебной работе Наталья Телепун знает не по рассказам. Сюда она пришла по распределению.







В роли педагога вернуться в эти стены решила и Виктория Воронова-Гринкевич - студентка Минского государственного лингвистического университета. Именно родную гимназию, которую окончила 5 лет назад, выбрала местом будущей работы. А пока Виктория учувствует в заседании дискуссионного клуба. Это традиция столичной гимназии номер 1. За обсуждением актуальных вопросов ученики, выпускники и педагоги собираются несколько раз в году. Здесь проходят и педагогические чтения в формате онлайнтрансляции. На связь с первой столичной гимназией выходят педагоги из всей страны. Темы обсуждения самые различные - разумеется, актуальные. Например, сейчас говорят о роли педагога в образовании и обмениваются профессиональным опытом.



А опыт у педагогического состава немалый. 90% преподавателей - с первой и высшей категорией, "отличники образования", лауреаты Пушкинской премии и премии специального фонда Президента. За 30 лет первая столичная гимназия выпустила более четырех тысяч учащихся. В этом числе 153 золотых медалиста и почти две сотни серебряных.



