Гимназия № 37 г. Минска отметила 20-летний юбилей - в чем особенность и гордость учреждение

Столичная гимназия № 37 накануне отметила 20-летний юбилей. Нынешний статус 158-я школа получила в 2011 году, поскольку стала лидером района и новатором в сфере применения информационных технологий в образовательном процессе. Чем сегодня живет гимназия, что такое STEAM-обучение и как сотрудничает с БНТУ? Узнала Светлана Чернова.

Когда в профессию уже со школьной скамьи. Матвей Чуприс учится в 10 классе. С будущей специальностью уже определился - планирует стать инженером-программистом. Первые шаги в направлении сделаны. Парень поступил в инженерный класс, его в 37-й гимназии открыли с этого года. Все по-взрослому. Курирует группу БНТУ, оттуда и присылают задания.





Я в будущем планирую стать инженером-программистом. Буду разрабатывать системы для автоматического редактирования радиоактивных следов почвы. За время обучения в этом классе я уже обучился 3D-моделированию и программированию. Матвей Чуприс, учащийся 10-го класса гимназии № 37 г. Минска

Поступить в инженерный класс могут ребята с баллом аттестата и отметкой по математике, физике выше 7. В целом подход к подаче материала в 37-й гимназии, которая отметила 20-летний юбилей, прогрессивный. Здесь практикуют STEAM-обучение - сочетание науки, технологии, инженерии, искусства и математики. Дают не только теорию, а учат смотреть на вещи шире и применять знания к современным реалиям.





Возьмем уроки по культуре. Можно разбить класс на 4 группы. Каждой группе дать задание восстановить интерьер Несвижского замка после Северной войны. Каждая группа получает задание. Кто-то ищет мануфактуры, на которых производилась необходимая продукция, кто-то просчитывает цену. Наталья Гошко, учитель истории гимназии № 37 г. Минска

Зеленые классы для учащихся начальных классов

Для младшей школы с этого года в гимназии открыли зеленые классы. Изучают природу ребята не только по учебникам, а непосредственно контактируя с ней.





Вокруг школы находится очень много интересных объектов для наблюдения. У нас есть различные виды птиц. У нас растут растения дикорастущие. Кстати, здесь, возле гимназии как раз хороший видовой состав этих растений, различные насекомые и так далее. Мы с детьми стараемся все это изучить. Руслан Шайкин, директор центра экологического воспитания и развития

И вложить знания как в собственных детей. Это важный подход в педагогической деятельности, делится преподаватель белорусского языка и литературы Ольга Пархимович. В эту гимназию пришла сперва как мама (учреждение образования закончила ее дочь), а потом и сама стала педагогом.





Можно сказать, дело семейное. Кстати, 20 лет белорусский язык и литературу здесь преподает и родная сестра Ольги.





34 учащихся гимназии - стипендиаты спецфонда Президента по поддержке талантливой молодежи





За 20-летнюю историю 37-й гимназии ее учащиеся более 300 раз становились победителями конкурсов, турниров от городского до международного уровня. В копилке учреждения образования 2 медали международных олимпиад по предметам "химия" и "биология". И 34 раза учащиеся становились стипендиатами специального фонда Президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.





Из 100 педагогов нашей гимназии 82 % это педагоги с высшей и первой квалификационной категорией. 2 учителя-методиста, 6 педагогов награждены нагрудным знаком Министерства образования "Отличник образования". 7 раз наши педагоги становились победителями конкурса профмастерства. Ирина Даненкова, директор гимназии № 37 г. Минска