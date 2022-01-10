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Гимназия № 41 г. Минска переехала в новое здание

Новые возможности для учебного процесса. Гимназия № 41 переехала в новое здание. В открытии приняли участие председатель Совета Республики Наталья Кочанова и мэр города Владимир Кухарев. Здесь для ребят оборудованы современные кабинеты и лаборатории, информационно-технический центр и лекционные залы, есть и возможность развивать себя творчески. Для укрепления здоровья - учебно-спортивные залы, тир на четыре стрелковых места, бассейн с двумя чашами и лыжная база. В гимназии есть и подъемная платформа, пандусы (для детей с ограниченными возможностями), для безопасности установлены камеры видеонаблюдения.

После капитального ремонта распахнула двери 4-я гимназия

После капремонта распахнула двери и гимназия № 4 столицы. Во всем здании заменили стеклопакеты, создали безбарьерную среду, в кабинетах установили современные радиаторы. Это дает возможность регулировать температурный режим.

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