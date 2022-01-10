Гимназия № 41 г. Минска переехала в новое здание

Новые возможности для учебного процесса. Гимназия № 41 переехала в новое здание. В открытии приняли участие председатель Совета Республики Наталья Кочанова и мэр города Владимир Кухарев. Здесь для ребят оборудованы современные кабинеты и лаборатории, информационно-технический центр и лекционные залы, есть и возможность развивать себя творчески. Для укрепления здоровья - учебно-спортивные залы, тир на четыре стрелковых места, бассейн с двумя чашами и лыжная база. В гимназии есть и подъемная платформа, пандусы (для детей с ограниченными возможностями), для безопасности установлены камеры видеонаблюдения.