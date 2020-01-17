Гимназия № 5 Минска победила в городском конкурсе на лучший уголок безопасности

Вместе со спасателями учителя школы оборудовали целый город с интерактивными заданиями, чтобы ученики могли знакомиться с правилами спасения в разных жизненных ситуациях.



Специальные упражнения помогут детям найти ответы на вопросы, как вести себя в задымленном помещении, на открытой воде или в дорожно-транспортном происшествии. На одной из улиц "безопасного города" есть стена с QR-кодами оперативных служб, а на второй - телефонный аппарат, на котором можно поупражняться, как правильно обратиться к специалистам в случае происшествия.



Жанна Гвозд, директор гимназии № 5 г. Минска: "В этом учебном году мы решили принять участие в конкурсе уголков пожарной безопасности, но с креативным подходом. Очень важно было, чтобы уголок пожарной безопасности был таким, где ребята могут интерактивно изучать, рассматривать, чтобы они хотели туда возвращаться. И чтобы он стал площадкой для проведения учебных занятий по основам безопасности жизнедеятельности. Ведь безопасность это самое главное, чему мы должны научить маленьких жителей нашей страны".



Новый городок вдохновил детей не только на изучение правил, но и на творчество. Ученица четвертого класса написала "безопасную" рэп-композицию.

