Гимназия № 61 стала площадкой для старта акции "Наши дети" в Московском районе Минска

Площадкой для старта благотворительной акции "Наши дети" в Московском районе Минска стала гимназия № 61. Встретить праздник собрались самые активные ученики школ. Для ребят был подготовлен интерактив, тематические локации (и театр "Батлейка", и мастерская Деда Мороза), фотозоны, игры и мастер-классы. Но главное событие - новогоднее представление, которое показали гостям праздника.

Время чудес, когда сбываются детские мечты и сияют огни добра, продлится месяц. А праздничные программы и душевные встречи не обойдут стороной все учреждения, где есть наши дети.