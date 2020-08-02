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Гимназия-колледж при Академии музыки открылась в Минске
В Минске сегодня торжественно открыли Республиканскую гимназию-колледж при Белорусской государственной академии музыки. 300-летний памятник архитектуры, в котором вот уже 8 десятилетий растят академических музыкантов, долгое время нуждался в ремонте. Завершить восстановление исторической части здания оперативно было поручением Главы государства.Как итог - к учебному сезону появилось больше репетиционных классов, закуплены и новые инструменты. Дарья Тарасова - подробнее.
Реконструкция, модернизация, реставрация. Триптих, благодаря которому история республиканской гимназии-колледжа приобретает мажорный лад. Красная лента перерезана, теперь, спустя годы, путь к знаниям в альма-матер только с парадного входа.
Апгрейд мини-консерватории - это не только визуальное обновление фасада исторического корпуса учреждения образования. Начинку здания старались сделать более функциональной. Так, в подвальные помещения переехал гардероб. Это позволило отдать под камерные аудитории большие площади. В них будут принимать экзамены и проводить мастер-классы. Появились классы со звукоизоляцией. Практиковаться восходящие звезды академической сцены теперь смогут и в собственной звукозаписывающей студии. Пополнение и в музыкальном фонде: 22 новых рояля и 14 пианино.
Гордость гимназии-колледжа - обновленный концертный зал
После обзорной экскурсии - тест-драйв новой концертной площадки. Она стала одним из ключевых подарков юбиляру. В этом году гимназии-колледжу 85. Оценку акустических возможностей сцены решили не откладывать на начало учебного сезона. Наполнить зал на 3 сотни зрителей музыкой Прокофьева пригласили титулованных учащихся и тех, кто ежедневно вкладывается в развитие нового поколения исполнителей-педагогов.
В следующий раз концертный занавес поднимут в День знаний. Современный зал станет не только основной площадкой, на которой смогут практиковаться будущие дирижеры, инструменталисты и музыковеды. Здесь будут принимать минскую публику и концерты городского уровня.
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