Гимназия-колледж при Академии музыки открылась в Минске

В Минске сегодня торжественно открыли Республиканскую гимназию-колледж при Белорусской государственной академии музыки. 300-летний памятник архитектуры, в котором вот уже 8 десятилетий растят академических музыкантов, долгое время нуждался в ремонте. Завершить восстановление исторической части здания оперативно было поручением Главы государства.Как итог - к учебному сезону появилось больше репетиционных классов, закуплены и новые инструменты. Дарья Тарасова - подробнее.



Реконструкция, модернизация, реставрация. Триптих, благодаря которому история республиканской гимназии-колледжа приобретает мажорный лад. Красная лента перерезана, теперь, спустя годы, путь к знаниям в альма-матер только с парадного входа.







Апгрейд мини-консерватории - это не только визуальное обновление фасада исторического корпуса учреждения образования. Начинку здания старались сделать более функциональной. Так, в подвальные помещения переехал гардероб. Это позволило отдать под камерные аудитории большие площади. В них будут принимать экзамены и проводить мастер-классы. Появились классы со звукоизоляцией. Практиковаться восходящие звезды академической сцены теперь смогут и в собственной звукозаписывающей студии. Пополнение и в музыкальном фонде: 22 новых рояля и 14 пианино.

