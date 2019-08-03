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Полоцк готовится ко Дню города

Полоцк готовится к своему главному празднику - Дню города. До торжества остается менее месяца. Сейчас в райцентре идет большая работа по благоустройству. Продолжается ремонт дворовых территорий, уличные фонари меняют на светодиодные, устанавливают декоративные скульптуры, приводят в порядок места памяти. Новый облик обретет и городской стадион.

Для гостей праздника готовят насыщенную культурную программу. Творческие проекты и фестивали, которые будут длиться несколько дней, объединит общая тема "Полоцк - колыбель белорусской государственности".

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