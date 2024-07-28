3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Гладкая: Кригер и Швец - не единственные иностранцы, задержанные в Беларуси по статьям "теракт", "агентурная деятельность", "шпионская деятельность".
Кригер и Швец - это не единственные иностранные граждане, которые задержаны в Беларуси по статьям "теракт", "агентурная деятельность", "шпионская деятельность". Об этом в интервью программе "Главный эфир" рассказала обозреватель издательского дома "Беларусь сегодня" Людмила Гладкая.
"Я знаю, что сейчас в СИЗО КГБ есть и другие иностранные граждане, которые задержаны по этим же статьям. Действия Беларуси мне абсолютно понятны. Мы защищаем свой народ, мы защищаем свои интересы, мы защищаем свою страну. Именно поэтому в 2023 году было ужесточено наше уголовное законодательство. Это абсолютно понятно", - отметила обозреватель.
К нам направляют наемников, вооруженных боевиков. К нам пытаются забросить оружие, взрывчатку, устроить теракт. "Поэтому Беларусь абсолютно понятно реагирует на те ситуации, которые возникают. Это адекватная реакция", - подчеркнула Людмила Гладкая.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов