Гладкая: Кригер и Швец - не единственные иностранцы, задержанные в Беларуси по статьям "теракт", "агентурная деятельность", "шпионская деятельность".

Кригер и Швец - это не единственные иностранные граждане, которые задержаны в Беларуси по статьям "теракт", "агентурная деятельность", "шпионская деятельность". Об этом в интервью программе "Главный эфир" рассказала обозреватель издательского дома "Беларусь сегодня" Людмила Гладкая.

"Я знаю, что сейчас в СИЗО КГБ есть и другие иностранные граждане, которые задержаны по этим же статьям. Действия Беларуси мне абсолютно понятны. Мы защищаем свой народ, мы защищаем свои интересы, мы защищаем свою страну. Именно поэтому в 2023 году было ужесточено наше уголовное законодательство. Это абсолютно понятно", - отметила обозреватель.