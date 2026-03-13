Глава Администрации Президента вручил паспорта юным белорусам

В преддверии Дня Конституции всебелорусская акция "Мы - граждане Беларуси!" охватила всю страну. В торжественной обстановке ребята получают главный документ, который открывает дверь во взрослую жизнь. Важное напутствие прозвучало в стенах Музея современной белорусской государственности.

"Мы - граждане Беларуси!"

Сама атмосфера этого места говорит о многом: за каждым экспонатом история становления суверенной Беларуси. А сегодняшняя церемония - это не просто вручение паспорта, это символ преемственности поколений. Ведь стены Музея государственности хранят историю наших побед и достижений. Ребята, присутствовавшие на церемонии, - отличники учебы, спортсмены и активисты. Все вместе они спели гимн и получили паспорта из рук главы Администрации Президента. Это колоссальный кредит доверия и задел на будущее, о чем говорят и сами ребята.