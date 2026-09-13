Глава БСЖ Шпилевская о результатах социсследования: Здоровье для белорусов выходит на первый план

Результаты социсследования по актуальным вопросам социально-экономического развития Беларуси презентовали в Минске. Опрос проводил в июле - августе 2026 года Институт социологии НАН Беларуси по заказу Белорусского института стратегических исследований. Взгляд на результаты соцопроса - от эксперта Ольги Шпилевской.

Ольга Шпилевская, директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси, председатель Белорусского союза женщин:

"Я, конечно, на соцопрос смотрю как женщина, и, в принципе, более половины участников соцопроса из 2 тыс. - это женщины. Для меня очень важно, что белорусы на первое место ставят здоровье, потому что в повседневной жизни мы тоже обращаем на это внимание. Вы посмотрите, какое количество спортивных объектов появилось и насколько они сейчас заняты. Когда-то говорили, что не нужно такое количество теннисных кортов, сегодня на теннисный корт не пробиться, потому что люди активно занимаются здоровым образом жизни. И то, что здоровье для людей выходит на первый план, - это очень важно. Еще меня очень удивило то, что наши белорусы все больше и больше довольны работой жилищно-коммунального хозяйства. Как правило, всегда больше всего нареканий приходится на жилищно-коммунальное хозяйство, но здесь мы видим обратную историю, когда появляется взаимопонимание между населением и жилищно-коммунальным хозяйством".