Глава СК Беларуси: В республике регистрируется исторический минимум преступности

Следственный комитет Беларуси стал надежным щитом в защите государства и общества от преступных посягательств.

Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович в ходе торжественного собрания во Дворце Республики, посвященного знаковой дате - 15-й годовщине со дня образования Следственного комитета Беларуси и Дню сотрудника органов предварительного следствия.

За полтора десятилетия ведомство уверенно вписалось в систему органов обеспечения национальной безопасности страны.

Константин Бычек, председатель Следственного комитета Беларуси: "15 лет назад глава нашего государства принял в некоторой степени уникальное и судьбоносное для правоохранительной системы решение, передав функции досудебного следствия отдельному государственному органу. Эти полтора десятка лет показали, что решение нашего Президента, как и все другие решения, оказалось правильным. За эти годы мы существенно улучшили качество и оперативность досудебного следствия. И мы можем констатировать, что сейчас мы живем в период времени, когда регистрируется исторический минимум преступности".

"Следователи ежечасно, ежеминутно несут службу по охране общественного порядка, защите прав наших граждан, интересов общества и государства от преступников и других противоправных посягательств. И, конечно, восстановление справедливости, восстановление нарушенных прав наших граждан всегда было, есть и будет ключевой задачей Следственного комитета", - отметил старший следователь Фрунзенского районного отдела г. Минска СК Беларуси Яков Нестерович.

Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов, стоявших у истоков создания ведомства и заложивших его фундамент.

Торжественное мероприятие продолжил праздничный концерт.