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Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко посетил РНПЦ спорта
176 дней до старта Олимпиады в Токио: для подготовки атлетов Беларуси используются все ресурсы и, в первую очередь, возможности РНПЦ спорта. Новое здание центра уже сегодня работает на полную мощность, в месяц обслуживая более 30 тысяч атлетов. Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко вместе с заместителем премьер-министра Игорем Петришенко и министром спорта Сергеем Ковальчуком лично увидели возможности РНПЦ. Вся необходимая база создана для реабилитации спортсменов и контроля их физического состояния.
Здесь работает аналитический отдел подготовки национальных и сборных команд, ультрасовременный кабинет магнитно-резонансной томографии и отдел медицинской реабилитации. Установлена уникальная криокамера для групповых посещений. Отметим, двери научно-практического центра открыты не только для спортсменов, но и для всех жителей Беларуси.
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