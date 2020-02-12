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Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко посетил завод "БЕЛДЖИ"
Готовы выслушать каждого. Администрация Президента продолжает выездные приемы граждан.
Глава Администрации Президента посетил завод "БЕЛДЖИ"
Сегодня Игорь Сергеенко посетил
. Глава Администрации ознакомился с линейкой выпускаемой продукции, оценил новинки отечественного автопрома, пообщался с коллективом и провел личный прием граждан. Беседуя с сотрудниками и выслушивая их насущные проблемы, Игорь Сергеенко отметил, что многие вопросы должны были решиться еще на уровне местной вертикали. Как, например, освещение улицы Брилевской в Борисове.
Зарплаты бюджетников на особом контроле Администрации Президента
Помимо вопросов развития Борисовского района, была затронута и тема зарплат бюджетникам. Игорь Сергеенко подчеркнул, Администрация Президента держит на контроле этот вопрос и готова разбираться с каждой ситуацией. В случае падения доходов спрос будет с руководителей организаций. Напомним, с нового года начисления оплаты труда в бюджетной сфере производятся по новой системе.
Отвечая на вопросы журналистов, Игорь Сергеенко прокомментировал и ход работы над возможными изменениями в Конституцию Беларуси. При этом подчеркнул, что с подготовкой новой редакции основного документа страны спешить нельзя.
Представители Администрации Президента посетят все районы страны
В этом году Администрация Президента расширит практику региональных приемов граждан. Представители Администрации посетят все районы страны. Без внимания не останется ни одна проблема наших граждан.
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