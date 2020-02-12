Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко посетил завод "БЕЛДЖИ"

Готовы выслушать каждого. Администрация Президента продолжает выездные приемы граждан.





Глава Администрации Президента посетил завод "БЕЛДЖИ"

Сегодня Игорь Сергеенко посетил

. Глава Администрации ознакомился с линейкой выпускаемой продукции, оценил новинки отечественного автопрома, пообщался с коллективом и провел личный прием граждан. Беседуя с сотрудниками и выслушивая их насущные проблемы, Игорь Сергеенко отметил, что многие вопросы должны были решиться еще на уровне местной вертикали. Как, например, освещение улицы Брилевской в Борисове.

Зарплаты бюджетников на особом контроле Администрации Президента

Помимо вопросов развития Борисовского района, была затронута и тема зарплат бюджетникам. Игорь Сергеенко подчеркнул, Администрация Президента держит на контроле этот вопрос и готова разбираться с каждой ситуацией. В случае падения доходов спрос будет с руководителей организаций. Напомним, с нового года начисления оплаты труда в бюджетной сфере производятся по новой системе.

Отвечая на вопросы журналистов, Игорь Сергеенко прокомментировал и ход работы над возможными изменениями в Конституцию Беларуси. При этом подчеркнул, что с подготовкой новой редакции основного документа страны спешить нельзя.

Представители Администрации Президента посетят все районы страны