Глава Администрации Президента посетил РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий

Белорусские ученые одними из первых в мире создали иммунную плазму антиCOVID-19

Центр продолжал развиваться и выполнил все стоящие перед ним задачи и в условиях непростой эпидобстановки в прошлом году. Одним из первых в мире белорусский центр создал иммунную плазму антиCOVID-19 для лечения больных коронавирусной инфекцией. Только в 2020-м такую помощь получили более 3,5 тыс. жителей нашей страны.

Ежемесячно в Беларуси будут производить 500 тыс. доз вакцины против COVID-19

И как сегодня заявил министр здравоохранения, уже в середине апреля Белмедпрепараты выпустят первую промышленную партию вакцины "Спутник V". Ежемесячно наши фармацевты будут производить по 500 тыс. доз вакцины.

Дмитрий Пиневич, Министр здравоохранения Беларуси:

"Когда мы говорим о количестве вакцины, это обозначает на 500 тысяч вакцинируемых. 500 тысяч вакцины первого компонента и 500 тысяч второго компонента будет выпускаться ежемесячно на Белмедпрепаратах. Вот почему я говорю, что это будет в течение апреля-мая - мы привьем миллион жителей".