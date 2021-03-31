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Глава Администрации Президента посетил РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий
Белорусские ученые одними из первых в мире создали иммунную плазму антиCOVID-19
Центр продолжал развиваться и выполнил все стоящие перед ним задачи и в условиях непростой эпидобстановки в прошлом году. Одним из первых в мире белорусский центр создал иммунную плазму антиCOVID-19 для лечения больных коронавирусной инфекцией. Только в 2020-м такую помощь получили более 3,5 тыс. жителей нашей страны.
Ежемесячно в Беларуси будут производить 500 тыс. доз вакцины против COVID-19
И как сегодня заявил министр здравоохранения, уже в середине апреля Белмедпрепараты выпустят первую промышленную партию вакцины "Спутник V". Ежемесячно наши фармацевты будут производить по 500 тыс. доз вакцины.
Дмитрий Пиневич, Министр здравоохранения Беларуси:
"Когда мы говорим о количестве вакцины, это обозначает на 500 тысяч вакцинируемых. 500 тысяч вакцины первого компонента и 500 тысяч второго компонента будет выпускаться ежемесячно на Белмедпрепаратах. Вот почему я говорю, что это будет в течение апреля-мая - мы привьем миллион жителей".
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