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Глава Администрации Президента встретился с трудовыми коллективами в Бобруйске
Социально-политическую ситуацию в стране, а также у наших границ обсудили в Бобруйске с трудовыми коллективами руководители министерств и госкомитетов, а также глава Администрации Президента Беларуси Игорь Сергеенко. Речь шла о беспрецедентном внешнем давлении на страну, в том числе в информационном пространстве, и противостоянии силовых ведомств попыткам дестабилизировать общество со стороны "беглых" и НАТО, которое стягивает к нашим границам военную технику. Донести правду главный посыл таких встреч.
Вы видите, что очень много всяких разных вбросов, фейков, ложной информации в интернете в основном гуляет. Понятно, что за этой информацией стоит какой-то определенный человек, с определенной целью, наверное, корыстной. Не соответствует реальностям. И самый главный посыл - надо засучить рукава, спокойно работать, обеспечить экономическую безопасность нашей страны.
Я родилась сама в Ворошиловоградской области, в городе Северодонецке, где сейчас проходят боевые действия. И страшно, и больно, конечно, ощущать, что все это приближается к нам, близко. Так как я мама, бабушка. И конечно, хочется, чтобы дети были счастливы и жили в спокойной, процветающей стране. Поэтому мы будем трудиться, будем более бдительными. Более внимательными.
Деструктивная оппозиция уже не видит возможности так называемых мирных перемен и активно разрабатывает сценарий силового изменения конституционного строя. Этой зимой, по информации КГБ, беглые будут пытаться раскачивать общество темами налогообложения и стоимости обучения. А вот свежая тема раскачки белорусских ИП вопросами ценообразования ожидаемых плодов не принесла. Поднять людей на забастовки не получилось. Хотя кураторы, скорее всего, отчитались о выполненной задаче. По мнению главы Администрации Президента, белорусы видят, что происходит, и разбираются в событиях.
Буквально свежий пример - попытка раскачать, дестабилизировать ситуацию в среде индивидуальных предпринимателей. Запущена была информация, опять же, через интернет о том, что рынки бастуют, люди не выходят. Я имею в виду тех, кто там торгует. В реалии такой ситуации даже не было. Да, многие пытались в это время разбираться, как будет проходить ценообразование. Органы власти проводили активную работу, объясняли. Да, был какой-то день, когда кто-то раздумывал, как ему жить дальше. Речь даже не шла о дестабилизации ситуации в этой среде. Во-первых, работа власти - диалог. Во-вторых, наши люди понимают и разбираются. И сегодня в этом зале я увидел заинтересованные лица в той справедливой, правдивой информации, которую сегодня доносили руководители министерств и госкомитетов.
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