Глава Администрации Президента встретился с трудовыми коллективами в Бобруйске

Буквально свежий пример - попытка раскачать, дестабилизировать ситуацию в среде индивидуальных предпринимателей. Запущена была информация, опять же, через интернет о том, что рынки бастуют, люди не выходят. Я имею в виду тех, кто там торгует. В реалии такой ситуации даже не было. Да, многие пытались в это время разбираться, как будет проходить ценообразование. Органы власти проводили активную работу, объясняли. Да, был какой-то день, когда кто-то раздумывал, как ему жить дальше. Речь даже не шла о дестабилизации ситуации в этой среде. Во-первых, работа власти - диалог. Во-вторых, наши люди понимают и разбираются. И сегодня в этом зале я увидел заинтересованные лица в той справедливой, правдивой информации, которую сегодня доносили руководители министерств и госкомитетов.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси