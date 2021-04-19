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Глава белорусского МИД встретился с гендиректором ВОЗ
Беларусь примет участие в 69-й сессии Европейской экономической комиссии ООН. Страну представит министр иностранных дел Владимир Макей. На мероприятии обсудят рациональное использование ресурсов, повышение благосостояния при снижении нагрузки на окружающую среду. Коснутся и преодоления постковидного кризиса.
Сегодня глава белорусского МИД встретился с гендиректором ВОЗ. Стороны подчеркнули долгосрочный и программный характер сотрудничества Беларуси и организации по широкому спектру направлений. Также Владимир Макей передал гендиректору Всемирной организации интеллектуальной собственности инструмент о присоединении к Гаагскому соглашению о международной регистрации промобразцов. Это позволит повысить привлекательность Беларуси для иностранных инвесторов.
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