Беларусь примет участие в 69-й сессии Европейской экономической комиссии ООН. Страну представит министр иностранных дел Владимир Макей. На мероприятии обсудят рациональное использование ресурсов, повышение благосостояния при снижении нагрузки на окружающую среду. Коснутся и преодоления постковидного кризиса.



Сегодня глава белорусского МИД встретился с гендиректором ВОЗ. Стороны подчеркнули долгосрочный и программный характер сотрудничества Беларуси и организации по широкому спектру направлений. Также Владимир Макей передал гендиректору Всемирной организации интеллектуальной собственности инструмент о присоединении к Гаагскому соглашению о международной регистрации промобразцов. Это позволит повысить привлекательность Беларуси для иностранных инвесторов.