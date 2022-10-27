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Глава "Белой Руси" посетил кондитерскую фабрику "Слодыч" - обсуждали ВНС и не только

Как попасть на Всебелорусское народное собрание и стать его делегатом, чем конкретно ВНС будет заниматься?

Это одни из самых популярных вопросов, которые задают на диалоговых площадках. Они посвящены новым законопроектам и проходят по всей стране. Так, с представителями кондитерской фабрики "Слодыч" сегодня встретился председатель Республиканского общественного объединения "Белая Русь" Олег Романов.

Кроме ВНС и сути его будущей работы, обсуждали новый закон о гражданском обществе. До 2 ноября включительно каждый гражданин может ознакомиться с законопроектами и внести свои предложения на сайте "Правовой форум Беларуси".

Олег Романов, председатель РОО "Белая Русь":
Меняется политический ландшафт нашей страны, формируются новые политические институты. И они будут определять развитие нашей страны в будущем. Люди не остаются безучастными к этим изменениям, их волнует, чем станет ВНС? Каким образом будет взаимодействовать с государством гражданское общество? Вопросы не ставятся по принципу: надо ли нам это, зачем все это нужно? А ставятся так: что будет делать ВНС, каково его место в системе разделения властей. То есть что оно будет делать. Это вопросы уже деятельности, а не смысла этой Конституции.

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