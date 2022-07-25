Глава Госинспекции по охране животного и растительного мира в проекте "Разговор у Президента"

О том, как сохранить животный и растительный мир Беларуси, а также о борьбе с коррупцией и браконьерами Юрий Тертель рассказал Агентству телевизионных новостей в рамках проекта "Разговор у Президента". 25 июля смотрите на "Беларусь 1".