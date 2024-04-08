Стратегия Беларуси в информационном противостоянии - во Дворце Независимости сегодня принято важное кадровое решение. Глава государства назначил Владимира Перцова замглавы Администрации, который займется вопросами идеологии.

Прежде Владимир Перцов занимал пост министра информации. Во время назначения Александр Лукашенко подчеркнул, что актуальные направления - пропаганда и контрпропаганда, работа со СМИ и интернет-ресурсами, всей медиасферой. В сложный момент это важно как никогда.

"Конечно, насколько это возможно, я информирую общество и наших людей об основных моментах. Но не хотелось бы напрягать ситуацию, чтобы люди переживали, волновались. Но я-то понимаю, что ситуация непростая. И все сошлось сейчас на средствах массовой информации, - заявил Александр Лукашенко. - Сейчас эти сектора нашей жизни играют важнейшую роль вообще в развитии Беларуси. Идет информационная война, прежде всего в СМИ. Экономическая война, иначе ее не назовешь. Мы делаем все для того, чтобы уберечь страну от горячей войны. Пока нам это удается. Думаю, что мы сможем решить эту проблему - не допустить столкновения, как это было всегда на территории Беларуси".

Идет информационная война: СМИ должны быть готовы

Беглая оппозиция продолжает надеяться на территориальный захват в Беларуси, как бы нереалистично это не звучало. Белорусская сторона видит и контролирует медиаповестку оппонентов, чья задача - найти или если не получается, придумать "желтые" заголовки.

Конечная цель беглой оппозиции - теракты в Беларуси и вооруженное противостояние

Президент обратил внимание, что закоперщиками всего, инициаторами являются беглые. "Мы абсолютно знаем, чем они там занимаются. Бегают по разным центрам принятия решений и советникам от Америки до Брюсселя, просят деньги. И, самое главное: "Дайте на СМИ, на СМИ, на СМИ!" На что кураторы им говорят: "Ребята, в СМИ уже были, надо что-то погорячее". Типа московского этого "Крокус Сити". Не дай бог, теракты и вооруженное противостояние в Беларуси".

В инфовойне участвуют и спецслужбы

Ситуацию постоянно держат на контроле спецслужбы. В нашей стране это отработанный механизм. Белорусам надо понимать, что поддержка призывов к любым террористическим актам в стране, даже в Telegram, не смягчает законных последствий. В Сети много подобных ресурсов, которые занимаются и обеспечением так называемых психологических операций. Крупные СМИ с репутацией так не работают.

А. Лукашенко: Основа всего - правда

"Основа всего - правда, - подчеркнул белорусский лидер. - Любые психологические операции ничего не стоят, если в основе не лежит правда. Нам не надо ничего придумывать. Возьмите, допустим, информационно-психологические операции на границе. Зачем нам врать? Посмотрите, сколько трупов валяется сегодня на границе. Снег сошел - ужас. Мне каждое утро докладывают. Еще больше выкидывают их. Вот вам психологические операции - снимай и показывай этих негодяев, которые убивают людей - мигрантов - и выбрасывают на нашу территорию. Это как пример. И таких примеров можно много привести".

По словам Владимира Перцова, в Беларуси в этих вопросах за последние несколько лет многому научились. И готовы к инфообороне.

Цифровые и синтетические технологии в инфовойнах

Информационная война или гибридная война, которая в отношении нашей страны ведется группой западных государств, она никуда не делась. Они прощупывают и ищут новые каналы воздействия на наших людей, воздействия прежде всего с помощью всевозможных цифровых и синтетических технологий и центров информационно-психологических операций, и тех, кого мы называем медиаподобными (блогеров и так далее), чтобы через социальные сети достучаться до сердец, оболванить и вызвать определенные негативные эмоции. Для этого мы должны активнее применять те методы, которым мы научились за последние 3-4 года, методы эффективной контрпропаганды тому вранью в отношении нашей страны, в отношении исторической правды, в отношении нашего Президента, льется из-за рубежа. Владимир Перцов, заместитель главы Администрации Президента Беларуси