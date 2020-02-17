Сегодня Глава государства подписал указ о призыве на срочную военную службу, который в этом году пройдет с февраля по май. Этим же документом предусматривается и увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы, выслуживших установленные сроки. Последних ждут особые преференции - подготовительные курсы за счет бюджета, первоочередное распределение, страховой стаж. Социально защищены и семьи военнослужащих. Как это будет работать, в интервью рассказал генерал-майор Леонид Касинский (видео).







