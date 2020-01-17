Глава государства подписал Указ по обращению с отходами товаров и упаковки

Глава государства подписал сегодня указ. Он стимулирует производителей к выпуску упаковки из экоматериалов, а также создает условия для активизации переработки мусора в стране.





Беларусь делает упор на переработку отходов

С учетом требований Главы государства в документ внесен ряд новшеств. Например, операторы вторичных материальных ресурсов смогут направлять средства на создание комплексов по сортировке и переработке отходов прямо на полигонах. Эти средства также будут использоваться при переработке органики для образования компоста. Его в последующем используют при благоустройстве городов.

Также производители получат стимул выпускать упаковку из бумаги и стекла, а не пластика: продуманы меры для повышения конкурентоспособности такой тары. Указ вступает в силу с 1 июля этого года.

Беларусь внедряет европейский опыт переработки мусора

Ранее Президент также поддержал проект указа и по внедрению в Беларуси депозитно-залоговой системы по обращению с упаковкой.

Беларусь следит за мировыми экотрендами и внедряет лучший европейский опыт. И принятые решения экологи уже называют прорывными.

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