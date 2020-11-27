Глава государства посещает 6-ю городскую клиническую больницу Минска

Медицинскую помощь больным с коронавирусом здесь оказывают более тысячи сотрудников. С начала эпидемии в клинике помогли пяти с половиной тысячам людей с COVID. Сейчас в учреждении находятся 767 пациентов, из них 28 - в реанимации. Между тем средняя зарплата в больнице за октябрь более 2 200 рублей, а у врачей реанимации - около 7 - 9 тысяч. За счет этих надбавок молодые специалисты построили квартиры.



