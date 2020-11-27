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Глава государства посещает 6-ю городскую клиническую больницу Минска
Медицинскую помощь больным с коронавирусом здесь оказывают более тысячи сотрудников. С начала эпидемии в клинике помогли пяти с половиной тысячам людей с COVID. Сейчас в учреждении находятся 767 пациентов, из них 28 - в реанимации. Между тем средняя зарплата в больнице за октябрь более 2 200 рублей, а у врачей реанимации - около 7 - 9 тысяч. За счет этих надбавок молодые специалисты построили квартиры.
Президент зашел в блок с ковидными пациентами
Заслушав доклады, Александр Лукашенко направился в блок с пациентами, заболевшими коронавирусом. В Беларуси продолжает расти заболеваемость пневмониями. В стационарах более 25,5 тысяч пациентов, что значительно выше летнего уровня. Главу государства также интересовала деятельность Городского центра трансфузиологии - он расположен на базе больницы. И в эти минуты президент встречается с медицинскими работниками, отвечает на вопросы коллектива медучреждения. Все подробности - в наших следующих выпусках.
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